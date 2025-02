Tvplay.it - Juventus, altra mazzata: nuovo infortunio e allarme Thiago Motta

Leggi su Tvplay.it

in casae doccia gelata dopo la recente eliminazione dalla Champions League a opera del PSV., infatti, dovrà fare i conti con unko. Occhio all’in vista delle prossime gare a partire dalla sfida contro il CagliariBrutte notizie perdopo la recente sconfitta contro il PSV nei playoff di Champions League. Doccia gelata per il tecnico e per la, con i bianconeri costretti ad abbandonare la massima competizione europea senza la possibilità di prendere parte agli ottavi di finale. Non solo: attenzione anche al, il quale potrebbe stravolgere l’assetto difensivo dei bianconero già in vista della prossima sfida di campionato contro il Cagliari.(LaPresse) TvPlay.