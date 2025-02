Sport.quotidiano.net - Juve, resta la Coppa Italia: a febbraio fuori da Champions e scudetto

Bologna, 202025 – Allarimane solo la. Strano vedere i bianconerida quasi tutto già nel mese die, se non avverrà una clamorosa rimontasolo lanazionale come possibilità di alzare un trofeo a fine stagione. La cocente eliminazione inper mano del Psv ha fatto tornare lantus sulla terra dopo la scintilla innescata dalle recenti vittorie consecutive, soprattutto quella sull’Inter, ed è balzata agli occhi la grande differenza di ritmo e intensità rispetto agli olandesi, capaci di schiacciare i bianconeri in un secondo tempo pressoché perfetto. Stridono anche le dichiarazioni contrastanti dei protagonisti, soprattutto quelle di Locatelli che ha ammesso: “Il Psv ha voluto la vittoria più di noi”. Motta, rimane solo un trofeo Eliminato in semifinale di Super, lontano dal primo posto in Serie A, a meno di una clamorosa rimonta,dallaLeague:out praticamente da tutto e con la sola possibilità della