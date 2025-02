Ilfogliettone.it - Juve eliminata dal Psv, in Champions resta solo l’Inter. Le squadre agli ottavi

a difendere l’Italia inLeague. All’eliminazione di Milan e Atalanta si è aggiunta questa sera anche qella delladi Thiago Motta piegata 3-1 ai supplementari dal Psv. Pronti via e tegola per Thiago Motta che deve rinunciare a Renato Veiga infortunato. Olandesi in vantaggio al 53? con Perisic.sorpresa dall’improvvisa verticalizzazione del PSV con Lang che si accentra e poi suggerisce per Perisic, controllo impeccabile e tiro al volo nell’angolino.Al 63? pareggio della. Sugli sviluppi del calcio di punizione c’è un fuorigioco di Kelly che può essere considerato attivo o meno. L’On Field Review propende prima per l’irregolarità, poi si cambia decisione ed è l’1-1 di Weah. Al 74? PSV di nuovo avanti: segna Saibari. Ennesima incursione dalla destra di Perisic che mette in mezzo un pallone teso, dopo una carambola, Saibari si avventa sulla palla e scaraventa alle spalle di Di Gregorio.