Juve eliminata dal Psv ai supplementari | formazione discutibile e cambi sbagliati Thiago Motta sul banco degli imputati

Inconsistente e in totale apnea. Dopo Milan e Atalanta, anche lantus delude ai playoff di Champions League e meritatamente, contro un ottimo PSV, esce dalla competizione. Dopo il 2-1 dell’andata, i bianconeri perdono per 3-1 al Philips Stadion di Eindhoven. Oltre ai meritiavversari,ci mette anche del suo diventando complice dell’ennesima delusione europea:inopportuni e giocatori mal posizionati (vediaso a centrocampo e Yildiz sulla fascia destra). E uno come Thuram, sicuramente, deve partire dall’inizio. In generale, è unantus con poca lucidità e disorganizzata quella vista in Olanda. Sofferente e in balia dell’avversario. E ora, la quinta squadra italiana in Champions League per la prossima stagione è utopia.Primo tempo senza emozioni, Weah illude e il PSV la porta aiNei primi 45’ succede poco o nulla.