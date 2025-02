Ilfattoquotidiano.it - Juve e Milan, oltre l’umiliazione c’è il danno. Con il tracollo nel ranking Uefa addio 5 squadre in Champions: ora rischiano grosso

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Un’umiliazione. Spazzati via dal panorama europeo dal triplo confronto non contro Inghilterra o Spagna, che un tempo rappresentavano le nostre rivali, ma addirittura Olanda e Belgio, campionati che consideriamo periferia del continente, al massimo supermercato da cui rifornirsi a buon prezzo, e invece ci impartiscono una severa lezione. Ma la sconfitta di oggi, è soprattutto la disfatta di domani: senza più quinto posto garantito per l’Italia, una tralarischia seriamente di non giocarla nemmeno l’anno prossimo.Inutile dilungarsi sul solito bilancio sullo stato del calcio italiano, troppo condizionato a caldo dai risultati. Non eravamo dei fenomeni ieri quando portavamo treai quarti grazie a un sorteggio irripetibile (ve la ricordata la panzana del “calcio is back”?), non siamo dei brocchi oggi: in entrambi i casi si è tratto di episodi, in positivo o negativo.