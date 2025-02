Notizie.com - Juve, colpo scudetto: c’è la firma per 100 milioni di euro!

Tripla operazione di mercato per la ‘Vecchia Signora’, che inizia a porre le basi per la squadra del futuro: investimenti da vera big.: c’è laper 100di! (Ansa Foto) – Notizie.comReduce da tre successi consecutivi in campionato – un evento che non si era mai verificato finora in stagione – la nuovauscita dallo scoppiettante mercato di gennaio sembra finalmente aver trovato la quadratura del cerchio. Proprio quando le critiche al tecnico Thiago Motta avevano iniziato ad assumere i caratteri di una vera e propria insoddisfazione per il lavoro e le scelte fatte dall’ex allenatore del Bologna, la squadra ha risposto ‘presente‘.Merito ovviamente anche dei nuovi arrivati, con l’attaccante francese Randal Kolo Muani sugli scudi. Dopo aver messo a segno cinque gol nelle prime tre uscite in Serie A con la nuova maglia, l’ex PSG è rimasto a secco nel big-match con l’Inter, lasciando però ugualmente il segno nella prestigiosa vittoria bianconera contro i Campioni d’Italia.