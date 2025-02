Serieanews.com - Juve, che retroscena: per non uscire dalla Champions doveva ‘tifare’ Napoli

Avreste mai pensato che ilvenisse coinvolto nell’eliminazionedellantus? Per uno strano intreccio è proprio così, che: per non(Foto: Ansa/LaPresse) – serieanews.comLa vita è piena di paradossi, e il calcio ne è la massima espressione. Chi l’avrebbe mai detto che lantus, per sperare in un destino diverso, avrebbe dovuto quasi “tifare”? Eppure, guardando la disfatta europea dei bianconeri, undi mercato rende tutto ancora più amaro.Se c’è un nome che i tifosi bianconeri faranno fatica a dimenticare dopo l’eliminazioneLeague per mano del PSV Eindhoven, quello è Noa Lang. L’esterno offensivo olandese ha fatto impazzire la difesantina, con una prestazione che ha toccato l’apice nel secondo tempo: accelerazioni brucianti, dribbling ubriacanti e un’interpretazione della gara che ha lasciato pochi dubbi sul suo talento.