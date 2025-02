Tvplay.it - Juve, brutta sorpresa in vista del Cagliari: arriva la notizia

Leggi su Tvplay.it

in casa: ladirettamente dalla Sardegna indel match che i bianconeri dovranno giocare contro il. Per lantus si prepara un match molto importante. Dopo l’eliminazione dalla Champions League, i bianconeri dovranno scendere in campo trovando stimoli per rialzarsi subito dopo una batosta pesante come quella dell’uscita dall’Europa. Thiago Motta, in questo senso, ha ben chiaro cosa fare a livello mentale per dare alla squadra le motivazioni necessarie.Thiago Motta guarda la partita da bordocampo (LaPresse) TvPlay.it“Ci è mancato tutto, alla fine è un contesto generale dove l’avversariain un momento in cui gli altri sono superiori a noi. Abbiamo fatto fatica a competere allo stesso livello, poi dopo l’1-1 era il momento perfetto per gestire bene la partita, non siamo stati bravi a farlo.