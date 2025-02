Internews24.com - Josep Martinez Inter, l’infortunio di Sommer gli apre le porte: l’occasione per dare ragione alla scelta fatta da Ausilio e Marotta! Ecco il motivo

di RedazionediglileperadperchéConmano rimediato da Yann, il quale ha rimediato una frattura della testa della falange prossimale del pollice della mano destra, è arrivata finalmenteperdi mettersi in mostra e soprattutto di dimostrare ai più scettici che ladagli uomini del calciomercatoin estate sia stata quella corretta. La dirigenza era stata infatti criticata per il fatto di aver utilizzato la maggior parte del budget per gli acquisti estivi per il portiere di riserva die non per investire, ad esempio, su altri ruoli. Calcio e Finanza, poche settimane fa, aveva svelato quelle che erano state le cifre finali dell’operazione con il Genoa trapelate dal bilancio ufficiale del club nerazzurro.