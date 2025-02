.com - Joan Thiele, domani fuori l’album Joanita, le prime date del tour estivo

Dopo aver incantato tutti sul palco dell’Ariston con il brano Eco,pubblicaita, annunciate ledelDopo aver incantato tutti sul palco dell’Ariston con il brano Eco,arriva da, venerdì 21 febbraio, con il suo primo album interamente in italianoita (Sony Music/Numero Uno) su tutte le piattaforme digitali e negli store fisici.«Mi sono presa il mio tempo per vivere e raccontare quello che avevo dentro. – Raccontasui social a proposito del suo nuovo progetto discografico – Mi sono data un bacio sulla fronte, per rassicurare la bambina dentro di me. Le ho chiesto di fidarsi. Quando sei una ragazzina, non hai paura, sogni e basta, immagini e inventi il futuro. Ed io ho fatto questo. Ho ascoltato ed investigato le mie emozioni, una ad una.