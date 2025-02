Jeff Bezos interroga i fan di James Bond sui social media su chi dovrebbe essere il prossimo 007

Leggi su Cinefilos.it

i fan disuisu chiil007Il CEO di Amazonha chiesto ai fan disuichiil007, e la maggior parte delle persone vuole una scelta ovvia, Henry Cavill. Sin dalla quinta e ultima interpretazione di Daniel Craig nel film No Time to Die del 2021, i produttori del franchise hanno condotto una ricerca esaustiva per trovare ilattore che interpreterà, con alcuni dei casting più popolari tra i fan che includono Henry Cavill, Tom Hardy, Idris Elba e Aaron Taylor-Johnson. Nel 2022, Amazon ha acquisito la MGM, distributrice di, ma recentemente la società ha assunto il controllo creativo del franchise, il chedare una scossa alla ricerca del nuovo attore.