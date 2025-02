Secoloditalia.it - Jeep di lusso con vetri oscurati, spese pazze e un buco di 200mila euro: la Cgil di Landini in Campania fa scandalo

UnaGrand Cherokee (con),fuori controllo e unda. Quanto basta per imbarazzare il leader nazionale della, Maurizio, alle prese con lodella Slc di Napoli e(il comparto dei lavoratori delle comunicazioni), che lo ha costretto ad azzerare l’intera segreteria, 11 componenti, guidata da anni da Gianluca Daniele, ex consigliere regionale del Pd. Il commissariamento era scattato dopo la scoperta deldie la verifica dell’esistenza didia carico del sindacato, che svela scenari di privilegio e “casta” all’interno di un’associazione che dovrebbe esclusivamente dedicarsi alla difesa dei diritti dei lavoratori. Maurizio, così come i vertici campani, sono parte lesa, ma il danno d’immagine allaè enorme.