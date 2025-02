361magazine.com - JD Sports presenta la sua proposta athleisure per la Primavera 2025

JD presenta la sua proposta athleisure per la Primavera 2025, con una selezione esclusiva di capi dei marchi leader come Supply & Demand, adidas, The North Face, New Balance, Hoodrich e Juicy Couture. Questa collezione rappresenta la fusione perfetta di funzionalità e stile urban, pensata per chi cerca un look versatile, adatto sia all'attività fisica che alla vita quotidiana. Lo stile athleisure continua a essere una scelta ideale per chi cerca capi versatili e funzionali. JD offre un'ampia gamma di opzioni che spaziano dal workout al tempo libero, permettendo di affrontare ogni momento con praticità.