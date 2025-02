Tutto.tv - Javier spiazza Helena al GF: “Mi sto innamorando di te” fan in delirio VIDEO

Leggi su Tutto.tv

Scena epica quella che si è verificata in queste ore traPrestes eMartinez al Grande Fratello. L’atleta, infatti, ha fatto una confessione inaspettata alla compagna d’avventura che ha lasciato tutti di stucco, compresa la diretta interessata. Gli sfoghi diMartinez dopo alcune liti conPrestes al GFA regalare momenti di romanticismo nella casa del Grande Fratello nell’ultimo periodo sonoPerestes eMartinez. I due, malgrado qualche alto e basso, si stanno legando sempre di più. In questi giorni, purtroppo, ci sono stati dei disguidi che li hanno portati ad allontanarsi.si è sfogato con alcuni coinquilini manifestando il suo malessere per quanto accaduto.Durante uno sfogo con Mariavittoria Minghetti, l’argentino ha ammesso di sapere chetenga a lui, tuttavia, ci sono delle situazioni in cui gli sembra il contrario.