Terzotemponapoli.com - Jankulovski sul Napoli: “Staranno provando tante soluzioni anche in settimana”

Leggi su Terzotemponapoli.com

Marek, ex giocatore del, è intervenuto durante la trasmissione “Bordocampo – Primo Tempo”, in onda su Radio Capri, commentando l’eliminazione delle squadre italiane dalle coppe europee.sull’eliminazione delle squadre italianeCosì l’ex calciatore: “Purtroppo, per il calcio italiano, nessuna delle tre squadre ha passato il turno. Il calcio èquesto: ognuna delle tre ha perso in modo diverso. Dispiace soprattutto per il Milan, che aveva la partita in mano, ma un episodio ha portato via la qualificazione.”sul campionatoCosì sul campionato: “Adesso sarà diverso. Non giocando le coppe, hai tutta laper preparare le partite, proprio come ha avuto ilper tutta la stagione. Ora sarà una bella lotta per i posti in Champions, si riapre quasi un altro campionato.