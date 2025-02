Cultweb.it - James Bond, finisce l’era Broccoli inizia quella di Amazon MGM: cosa cambierà?

La famigliaè una delle dinastie, per quanto non estesa, più influenti nella storia del cinema, nota per aver detenuto per decenni i diritti cinematografici di, la spia britannica creata dallo scrittore Ian Fleming. Il loro legame con il franchise ha avuto un impatto determinante sull’evoluzione della saga, rendendola un’icona della cultura pop mondiale. La notizia che ha “sconvolto” Hollywood poche ore fa, ovvero la cessione definitiva del controllo creativo della saga adapre scenari inediti per la spia più amata del cinema. Può, teoricamente, succedere di tutto, da un reboot totale, alla nascita di serie e spin-off. E perché no, anche all’arrivo di una 007. Ma come nacque il rapporto trae 007? Tutto partì dal patriarca Albert.Il capostipite della famiglia, Albert R.