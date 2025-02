Movieplayer.it - James Bond, clamoroso: Amazon MGM ottiene il controllo creativo della saga

Dopo averne acquistato i diritti di distribuzione da tempo, lo studio ora ha scalzato la famiglia Broccoli per ilGliMGM Studios assumeranno iltotale del franchise di. L'annuncio shock, che probabilmente scuoterà e, anzi, sconvolgerà non poco l'industria, è stato fatto oggi, insieme alla notizia che i produttori di lunga data e custodi di 007, Michael G. Wilson e Barbara Broccoli, avrebbero fatto un passo indietro. Secondo i dettagli dell'accordo,MGM Studios, Wilson e Broccoli hanno formato una nuova joint venture per gestire i dirittiproprietà intellettuale di. Le tre parti rimarranno comproprietarie dell'iconico franchise, maMGM avrà il, fine di un'era per la .