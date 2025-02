Universalmovies.it - James Bond | Amazon MGM Studios rileva il franchise 007

Leggi su Universalmovies.it

I prossimi film della sagasaranno rilasciati sotto il marchio del colossoMGM.Nella giornata odierna (via GamesRadar), infatti,ha fatto sapere di averto i diritti di sfruttamento del celebre007, l’operazione è stata effettuata in collaborazione con i produttori storici Michael G. Wilson e Barbara Broccoli, i cui nomi rimarranno legati alla co-proprietà. In una dichiarazione congiunta si evince:“Siamo grati al defunto Albert R. Broccoli e Harry Saltzman per aver portatonei cinema di tutto il mondo“, ha scrittonella sua dichiarazione. “E a Michael G. Wilson e Barbara Broccoli per la loro incrollabile dedizione e il loro ruolo nel continuare l’eredità delche è amato da legioni di fan in tutto il mondo.