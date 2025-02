Terzotemponapoli.com - Jacobelli: ”Lotta Scudetto apertissima, Atalanta non ancora fuori dai giochi”

Xavierha rilasciato un’intervista esclusiva ai microfoni della testata sportiva News.Superscommesse.it. Tra i diversi argomenti inerenti alla massima serie, anche quello della: di seguito le dichiarazioni disui tre club che si contendono il titolo:L’Inter sta attraversando un periodo difficile, il Napoli ha rallentato, l’ha perso tanti elementi: ad oggi com’è la situazione della?“! Vedremo come l’Inter reagirà a questo momento negativo. Il Napoli ha fatto 3 pareggi di fila, ma èa +2 sull’Inter e a +5 sull’. Non dimentichiamoci che non ha rimpiazzato Kvaratskhelia, che rispetto alla compagine dellonon ha più neanche Kim, Osimhen e Zielinski. Ciò nonostante, Conte è passato dal 10’ posto della stagione scorsa al primato di adesso.