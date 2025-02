Movieplayer.it - Jack Ryan: iniziate le riprese del film, ecco la prima foto di John Krasinski sul set

Leggi su Movieplayer.it

La storia di, iniziata con la serie targata Prime Video, si concluderà con unladal set del progetto. Amazon ha annunciato l'inizio delledeldicondividendo laufficiale del protagonistasul set. Il progetto concluderà la storia del personaggio raccontata in quattro stagioni della serie, la cui messa in onda è iniziata nell'agosto 2018. L'annuncio dell'inizio delleNel mese di ottobre era stato svelato che lo show non sarebbe tornato con nuovi episodi, ma con un lungometraggio che permetterà ai fan di dire addio in modo adeguato ai personaggi tratti dai romanzi scritti da Tom Clancy. Sui social è stato condiviso il post dichiarando: "Il prossimo capitolo inizia. Il .