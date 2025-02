Nerdpool.it - J-POP Manga presenta Veil di Kotteri!

Leggi su Nerdpool.it

“Il cielo era ricoperto di nuvole grigie,l’intera città fredda e silenziosa, come una fotografia.Due occhi che non conoscevano il mondo danzavanoe i suoni tingevano un giovane d’arancione”.Di cos’è fatto il romanticismo? Con uno stile di disegno elegante e molta poesia, l’illustratrice! mostra la nascita di una storia d’amore attraverso gli attimi che compongono la vita insieme di un affascinante “lui” e una misteriosa “lei”.J-POPporta sugli scaffali, l’opera rivelazione di! Il primo volume della serie,1 Body temperature of orange, in grande formato e interamente a colori, arriva in libreria, fumetteria e in tutti gli store online a partire dal 26 febbraio.“Lui” è un affascinante poliziotto. “Lei” è una donna bellissima ammantata da un’aura di mistero.