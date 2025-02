Italian Council quattordicesima edizione | contributi per 27 mln alla creatività contemporanea

Leggi su Ildenaro.it

Avviso pubblico per ladi, il?programma dia supporto dellaa e?impegnato nella promozione dell’arte e della ricerca artistica, critica e curatorialee all’estero. A lanciarlo è stata la Direzione Generaledel ministero della Cultura con un investimento di? 2 milioni 700mila euro.Negli anni il programma ha visto crescere sia l’entità degli investimenti che il numero di progetti finanziati: nel corso delle 13 edizioni precedenti, l’investimento complessivo è stato di quasi 20 milioni di euro, per un totale di 370 progetti finanziati a fronte di quasi 1250 candidature. Anche per questasono ammessi al contributo: progetti di?committenza e acquisizione di una nuova opera d’arte con relativa promozione internazionale; progetti per la promozione internazionale di artisti, curatori e critici; lo sviluppo di talentii all’estero.