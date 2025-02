‘Italia Shore’ torna con una nuova stagione | intervista ai protagonisti

Leggi su Funweek.it

A poco meno di un anno dal debutto della prima, Italia Shorecon lanumero 2, promettendo ancora più festa, divertimento e momenti memorabili. Versione italiana dello show targato MTV (produzione Fremantle), i nuovi episodi confermano nel cast volti già noti dalla precedente edizione ai quali si affiancano new entry tutte da scoprire. A supervisionare le dinamiche e a organizzare le giornate – o meglio, le nottate – deiMatteo Diamante nel ruolo di homeowner e fun manager.Senza fare spoiler, il padrone di casa ci racconta tutto il suo entusiasmo. “Direi che è andata in maniera egregia anche quest’anno, anzi, per assurdo, sono ancora più soddisfatto del lavoro fatto rispetto alla prima edizione. Dal mio punto di vista, come party planner, posso dire che quest’anno le feste sono state organizzate ancora meglio”.