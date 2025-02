Liberoquotidiano.it - Italia Shore: dopo tanta normalità sanremese arriva lo show dello scandalo

un format decisamente spiazzante, sopra le righe, audace,so. Chi lo ha visto sa di cosa parliamo,. Èta il 18 febbraio la seconda stagione del popolaredi MTV, prodotto da Fremantle, in esclusiva su Paramount +. Vecchie conoscenze e nuovi volti tra i dodici protagonisti che vivranno una vacanza indimenticabile nella villa mozzafiato sulla costa laziale. Feste, perizomi, fiumi di drink, costumi striminziti, nudi, accoppiamenti vari. Incoscienti giovani, direbbe Achille Lauro. Alessandra Menzani ha incontrato tre dei protagonisti. Innanzitutto Matteo Diamante, (già protagonista di Ex on The Beach, L'isola dei Famosi e Grande Fratello Vip) nel ruolo di homeowner, “fun manager” e party planner del programma. A lui sarà affidato il compito di organizzare i party per i ragazzi, ma anche di vigilare su come si prendono cura della casa e delle pulizie generali.