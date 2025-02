Thesocialpost.it - Italia fanalino di coda per stipendi reali in Europa: la classifica Eurostat

L’è il grande Paese europeo con il potere d’acquisto più basso tra glimedi, secondo i datiaggiornati al 2023. Il confronto con gli altri grandi Stati dell’Unione Europea – come Germania e Francia – è impietoso: tutti superano nettamente il nostro Paese, e lo stesso vale per molte altre nazioni più piccole ma economicamente più solide, come Belgio, Austria, Irlanda e i Paesi scandinavi.Cos’è il potere d’acquisto e perché l’è in difficoltàLanon si basa solo sui salari nominali, né considera esclusivamente il reddito netto dopo le tasse. Il dato chiave è il potere d’acquisto, ovvero la quantità di beni e servizi che un lavoratore medio può permettersi con il proprioo.utilizza il Purchasing Power Standard (PPS), un’unità di misura che consente di confrontare diversi Paesi al netto delle differenze di costo della vita.