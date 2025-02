Lanazione.it - Italia concentrata sulla Nations League. Le ragazze azzurre chiedono aiuto al Picco

Sale l’attesa per il match in programma martedì 25 febbraio al ’Alberto’ di Spezia in cui la Nazionale femminilena affronterà alle 18.15 la Danimarca. Nel frattempo lesono tornate ad allenarsi insieme al centro federale di Coverciano per preparare, oltre a quella con le danesi, anche la sfida dicontro il Galles che si disputerà venerdì a Monza. Tutte concentrate e con tanta voglia di riprendere il cammino interrotto poco meno di tre mesi fa con la prima storica vittoria in casa della Germania. "Questa passione che proviamo e viviamo ci accende di adrenalina – dichiara il commissario tecnico Andrea Soncin - in vista dei prossimi importanti confronti, ma siamo totalmente concentrati sul presente". Un messaggio recepito alla perfezione dalle sue calciatrici che sono proiettate nel cercare di superare al meglio i due imminenti esami.