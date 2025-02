Quotidiano.net - Italgas: verso il primato europeo con trasformazione digitale e acquisizione di 2iRete Gas

Leggi su Quotidiano.net

si prepara a diventare un "gigante" a servizio delle infrastrutture energetiche del Paese per risolvere "in modo pragmatico e non ideologico" il trilemma dell'energia. E' il messaggio lanciato dall'amministratore delegato Paolo Gallo, ospite di ANSA FORUM. "Stiamo affrontando ormai da un po' di anni - esordisce - un trilemma energetico diventato chiaro dopo l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. Prima c'era l'obiettivo della transizione energetica, poi ci siamo resi conto che dovevamo garantire la sicurezza degli approvvigionamenti e un costo sostenibile dell'energia". Dal 2016è impegnata in un percorso diche l'ha portata a diventare oggi "un benchmark mondiale", in grado di controllare la rete e intervenire da remoto in caso di guasti.