Quotidiano.net - Israele protesta con i mediatori per lo show di Hamas

Leggi su Quotidiano.net

hato con i Paesie la Croce Rossa per lo 'spettacolo' organizzato daalla consegna delle quattro bare di ostaggi morti nel sud di Gaza, in violazione degli accordi di rispetto per i defunti presi. Lo riferiscono i media israeliani.