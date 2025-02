Panorama.it - Israele, Hamas restituisce i corpi dei piccoli Bibas e della loro madre

Questa mattina a partire dalle 8.00 uomini armati e mascherati die centinaia di euforici abitanti di Gaza sono stati visti radunarsi sul posto, tra cui donne e bambini, tra bandiere palestinesi e del gruppo jihadista. A proposito dei "civili" l'IDF ha pubblicato una serie di video che mostrano come gli abitanti di Gaza hanno collaborato fattivamente non solo durante gli attacchi del 7 ottobre 2023, ma anche nella custodia degli ostaggi un fatto del quale non si parla mai abbastanza e che mostra quanto sia radicata la culturamorte e dell'odio tra i palestinesi.Armi e munizioni sono state sistemate sui tavoli, mentre agenti mascherati le mostravano ai bambini che si sono radunati attorno.ha costruito un palco a est di Khan Yunis, nel sudStriscia di Gaza, in vistarestituzione deidei quattro ostaggi uccisi, Shiri, Ariel e Kfir, e di Oded Lifshitz.