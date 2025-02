Israele esplosioni a catena sui bus | stop ai trasporti pubblici in tutto il Paese è caccia all’uomo – Il video

Leggi su Open.online

Una serie disi sono verificate questa sera su alcuni autobus parcheggiati a Bat Yam, cittadina sulla costa israeliana a pochi chilometri da Tel Aviv. Non ci sarebbero vittime né feriti. La polizia israeliana sospetta ciononostante si tratti di attacchi terroristici e sta conducendo unaper individuare il o i responsabili. Intanto il ministro deiisraeliano Miri Regev ha ordinato lodi tutti i treni, bus e metropolitane leggere nel, da sottoporre a verifiche per scongiurare la presenza di altri possibili ordigni esplosivi. Sui media israeliani cercano alcune immagini di un presunto sospetto, di cui al momento non si conosce tuttavia l’identità.L'articolosui bus:aiinil, è– Ilproviene da Open.