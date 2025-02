Iscrizioni nido a Roma 2025 2026 | termine per la presentazione delle domande online

Leggi su Funweek.it

Sono aperte leai nidi capitolini per l’anno educativo. Ai servizi educativi 0-3 anni diCapitale possono essere iscritti i minori nati dal 1° gennaio 2023 al 31 maggioin regola con le vaccinazioni obbligatorie stabilite dalla legge.La domanda di iscrizione può essere presentata dal genitore/esercente la responsabilità genitoriale per qualsiasi Municipio a prescindere dalla residenza, dal domicilio e luogo di lavoro in quel Municipio. È possibile inviare una sola richiesta di iscrizione indicando più strutture all’interno del medesimo Municipio prescelto.la: ore 20 di giovedì 27 marzo.—Le modalità di iscrizione possono variare leggermente a seconda del municipio e del tipo di(comunale o privato convenzionato).