Iren si rafforza come player nazionale nel settore idrico

REGGIO EMILIA (ITALPRESS) – Ireti, controllata interamente da, ha perfezionato l’acquisizione del 40% del capitale sociale diAcqua detenuta da F2i Sgr attraverso i suoi fondi. Lo si legge in una nota.Acqua è la società già partecipata al 60% da Ireti, società del Gruppoche gestisce il serviziointegrato in 39 comuni dell’ATO Genovese, un’area che conta più di 750.000 abitanti equivalenti serviti e con una rete di circa 2.750 km.L’operazione consente ad Ireti di possedere il 100% della società e permetterà la fusione diAcqua in Ireti stessa, con un’importante razionalizzazione dei costi ed una maggiore efficacia operativa. Inoltre, dal punto di vista finanziario, l’operazione consentirà di ridurre l’esborso per i dividendi di terzi e di incrementare l’utile netto di gruppo.