Anteprima24.it - Iphone a prezzi sottocosto, ma solo se paghi cash: la scoperta di Luca Abete

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiA Striscia la notiziaè a Napoli, dove gli è stato segnalato che un negozio vende prodotti tecnologici (smartphone, tv, ecc. ecc.) ascontatissimi utilizzando un doppio listino che sembra un chiaro intento di spingere i clienti a pagare in contanti anziché con metodi di pagamento tracciabili. E la conferma arriva dalle pagine social del venditore, dove per promuovere la merce vengono pronunciate frasi in codice come: «649,99, ma mi dovete portare le patatine però» e «Dovete portarmi 9 magliette dell’Avellino e portate tutto a casa». Dove “patatine” significa pagamento in contanti e “maglietta dell’Avellino” 100 euro. Con una telecamera nascosta l’inviato documenta che in quel negozio undi ultima generazione viene venduto a 750 euro se si paga in contanti; a 900 se si paga con carta.