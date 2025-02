.com - iPhone 16e ufficiale: specifiche, uscita e prezzi

Leggi su .com

16e: “economico”, ma non troppo il nuovo modello Apple che prende il posto della serie SE, ma con una sostanziale differenza a livello estetico e, soprattutto, hardware.È il modello meno costoso della serie16 pur avendo un pezzo di partenza di 729€ per il modello base da 128 GB, prezzo elevato corrispondente ad hardware simile a quello dei modelli più costosi.La diagonale dello schermo non è da “piccolo” con i suoi 6,1 pollici e anche in questo si differenzia molto dalla serie SE che, dunque, ha cessato di esistere con la terza iterazione.Recensione16 Pro Max: caratteristiche, prestazioni e novità16e: tutte le novità introdotte da AppleApple ha annunciato il 19 febbraio il nuovo16e, un’aggiunta alla gamma16 pensata per offrire prestazioni avanzate e funzionalità intelligenti a un prezzo più conveniente.