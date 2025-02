Liberoquotidiano.it - "Io, ucraino, vi dico che Trump ci aiuta": le clamorose parole di Zablotskyy

Nel 2020 l'Ucraina ha deciso di dedicare a Ronald Reagan un monumento a Kiev, in un luogo dove fino al 2014 c'era una statua a un eroe del comunismo. L'idea, e la relativa battaglia per ottenerlo, sono stati di Maryan: economista libertario esperto in macroeconomia, nel 2015 ha creato la Fondazione per le Libertà Economiche in Ucraina. Alle ultime elezioni è stato eletto col partito di Zelensky, “Servitore del Popolo”. «È un riconoscimento agli sforzi di Reagan per sradicare il comunismo», spiega. Deputato di Zelensky ma anche simpatizzante dei repubblicani Usa. Come vede l'accusa adi volere abbandonare l'Ucraina? «Io sono invece abbastanza sicuro chemanterrà l'appoggio all'Ucraina. Spesso la stampa, in particolare quella di sinistra, cerca di far passare altro ma ricordo che, in particolare in uno degli ultimi discorsi,ha detto specificamente che gli Stati Uniti rimarranno con l'Ucraina finché sarà necessario.