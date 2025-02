Screenworld.it - Io sono leggenda 2 si farà? Will Smith accende le speranze

I fan di Ioaspettavano un sequel da quasi vent’anni e ora, grazie all’ultimo aggiornamento anticipato nientepopodimeno che da, sanno che è vicino alla realizzazione. Durante un’intervista nel live streaming di xQc su Twitch, l’attore premio Oscar è stato interrogato sulla lavorazione di Io2 e ha confermato che il progetto è in gestazione. Ha aggiunto di aver recentemente incontrato Michael B. Jordan, elogiandolo come collaboratore, dopo aver notato la sua eccitazione per il lungometraggio.ha dichiarato:Sì, è vero. Io e Michael B. Jordan ci siamo riuniti per circa una settimana, esaminando le storie dei personaggi. Akiva Goldsman, che è l’autore, sta mettendo insieme il tutto. Mi piace lavorare con Jordan, lui ne capisce davvero. Lavoro con molti giovani attori e interpreti ed è come se ci fosse una differenza tra loro e le star navigate.