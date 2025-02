Internews24.com - Inzaghi Inter, svelato il piano “sbanca Conte” per la sfida contro il Napoli: «La sconfitta con la Juve lo ha toccato nel profondo»

Leggi su Internews24.com

di Redazioneil” per lail: la strategia dei nerazzurri per lo sdiretto con i partenopeiTuttosport sottolinea come le attenzioni dell’e di Simonesiano ora rivolte principalmente allache sta per arrivareildi Antonio. Uno sdiretto che può valere una stagione, ma anche l’occasione per rifarsi dopo lala– «Le cartucce con le prime due sono state sparate, ma all’appello manca l’appuntamento più importante, quello del “Maradona” anche perché – dopo tutto – proprio ilè la più seria candidata accreditata a strappare lo scudetto dalle maglie nerazzurre.– che un campionato fale tre grandi più l’Atalanta di punti ne aveva conquistati 20 (oggi siamo a 6 in altrettante partite) – ritiene chere il Maradona possa essere volano per rimettere un po’ tutto a posto: dare un colpo alle certezze degli avversari e restituirle a un’che ultimamente anche all’no delle singole partite presenta importanti alti e bassi.