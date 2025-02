Internews24.com - Inzaghi Inter, riparte la lotta scudetto: il tecnico si affiderà a questi cinque senatori nello spogliatoio

di Redazione, dopo il ko contro la Juve ilalza la testa espogliatoio si affida a, ecco chi sono e cosa chiederà il mister Simonealza la voce. Dopo aver parlato alla squadra ed assistito alla visita della dirigenza (capitanata da Beppe Marotta) ai margini del ko incassato contro la Juventus. Ilora si aspetta molto dai suoi calciatori. In modo particolare da alcuni ‘spogliatoio il cui rendimento, per nulla disastroso sia chiaro, è comunque lontano dai livelli a cui ci eravamo abituati lo scorso anno. Lautaro, Dimarco, Calhanoglu, Mkhitaryan e Bastoni sono lecolonne a cui affidarsi, che siano – si spera – di esempio per una rinascita di tutto il mondo. Così ne parla La Gazzetta dello Sport, qui un breve passaggio:– «Lautaro, Dimarco, Calhanoglu.