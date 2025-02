Ilgiorno.it - Investita sui binari del treno. Muore ventisettenne di Cosio

Sarebbe stato un gesto volontario quello che ha provocato il decesso ieri mattina poco dopo le 8 di una giovane donna di 27 anni, originaria diValtellino, suitra le stazioni di Delebio e Colico, precisamente in territorio comunale di Gera Lario, in via Sant’Agata. Sul posto i carabinieri di Menaggio, i Vigili del Fuoco di Como e un’automedica e un’ambulanza di Soreu Laghi che nulla hanno potuto, se non constatare il decesso della donna travolta dal2817 partito alle 7 da Tirano con arrivo previsto in Centrale a Milano alle 9.40. Per accertamenti da parte delle autorità la circolazione è rimasta interrotta tra Colico e Delebio sino alle 13.10, sostituita da un servizio bus, ed è stato necessario riorganizzare il servizio, limitando e cancellando alcune corse. I ritardi conseguenti alla tragedia, sino a 30 minuti, sono proseguiti per larga parte della giornata.