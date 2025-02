Quotidiano.net - Investita da un ubriaco. Morta la piccola di 10 anni. I pm: è omicidio stradale

Non ce l’ha fatta Lea Stevanovic, la bimba di 10da un Suv domenica 16 febbraio a Creazzo, nel Vicentino, con alla guida un uomo di 50risultato positivo all’alcol test. Laieri mattina all’ospedale San Bortolo di Vicenza, dove era ricoverata negli ultimi giorni in condizioni disperate. Troppo grave il quadro clinico. Dopo tre giorni di agonia sono cessate le speranze per la ragazzina. La vittima, si trovava con un amichetto sul marciapiede quando l’auto l’ha. Il guidatore aveva perso il controllo del mezzo, uscendo dalla carreggiata e irrompendo nel parcheggio dove il padre dellaera intento a lasciare l’auto. Lea sarebbe stata presa in pieno: prima sbalzando sul cofano dell’auto e poi precipitando sulla strada, sbattendo violentemente la testa sull’asfalto.