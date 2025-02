Quotidiano.net - Investimento conveniente e sicuro

Leggi su Quotidiano.net

Una volta scoperto in cosa consiste e le cifre del bonus fotovoltaico è altrettanto importante capire perché i pannelli rappresentano unprima sano e poi. I benefici nei confronti dell'ambiente sono innegabili, ma a giovarne sarà anche la bolletta: i costi scenderanno notevolmente. Ma non solo, l'può essere analizzato anche da un altro punto di vista. Infatti installare dei pannelli solari, batterie di accumulo e altre tecnologie green in un'abitazione equivale a valorizzare l'immobile sia guardando alla classe di efficienza energetica che al valore economico stesso della casa sul mercato. Insomma il fotovoltaico può considerarsi a tutti gli effetti unche fa davvero bene all'ambiente.