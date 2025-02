Ilgiorno.it - Investì e uccise il 15enne Valentino Colia a Garbagnate: pena ridotta all’automobilista al volante ubriaco

Milano, 20 febbraio 2025 – E’ statada 7 anni e 4 mesi di reclusione del primo grado a 6 anni in appello la condanna, con rito abbreviato, per Bogdan Pasca, 34 anni, imputato per omicidio stradale. Il giovane è accusato di aver travolto,e senza patente valida, a bordo di un furgone il 17 luglio del 2023, aMilanese, una bicicletta con due 15enni, uno dei quali,, morì. La ragazza che si trovava con lui rimase gravemente ferita. Nel corso del procedimento erano stati respinti due tentativi di patteggiamento dell'imputato a pene di 4 anni e 4 anni e 8 mesi e poi il 20 giugno dello scorso anno era arrivata la condanna a 7 anni e 4 mesi emessa dalla gup di Milano Rossana Mongiardo. "La giudice ha dato il massimo dellache si dà in questi casi, anche senon tornerà un minimo di giustizia è stata fatta", aveva detto, in lacrime come altri familiari e amici, Emilia, madre delmorto, assistita come parte civile dall'avvocato Carlo Fontana.