Intitolato a eleonora

Un premio di laurea per onorare la memoria diGuidi, la 34enne vittima di femminicidio a Rufina lo scorso 8 febbraio. È la decisione dell’Università di Firenze. La cerimonia di premiazione si svolgerà il 25 novembre, nell’Aula magna dell’Ateneo, proprio in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Il premio sarà assegnato a laureati e laureate che abbiano discusso una tesi magistrale dedicata alla prevenzione e al contrasto della violenza di genere, con particolare attenzione ai principi e ai settori di intervento delineati dalla Convenzione di Istanbul. Potranno partecipare al bando le studentesse e gli studenti che abbiano conseguito il titolo presso l’Università di Firenze tra gennaio 2021 e luglio 2025. Le candidature dovranno essere presentate entro il 10 settembre: le domande dovranno essere inviate tramite mail all’indirizzo di posta elettronica didattia@unifi.