Intesa raggiunta | il bomber dice sì alla Juve

Giuntoli sembra deciso a regalare ai propri tifosi un colpo da 90 per la prossima stagione. Thiago Motta non può che sfregarsi le mani.Dietro al successo di una squadra spesso c’è un’attenta programmazione. Lo sanno bene Giuntoli e la dirigenza bianconera, che negli anni passati hanno ben pensato di fondare lantus Nex Gen. Tuttavia la rosa non può essere composta solo da giovani che costituiscono poi un patrimonio economico – vedi Soule e Huijsen – ma è necessario investire su profili dgrande esperienza internazionale.Il calciomercato della stagione in corso ha annoverato qualche flop per Giuntoli, spesso criticato pubblicamente per le sue scelte dispendiose che non hanno portato risultati. Poi c’è Vlahovic, ormai un fantasma relegato in panchina dopo l’arrivo di Randal Kolo Muani dal Paris Saint Germain.