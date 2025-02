Quotidiano.net - Interventi nel condominio perché ora è conveniente

Se si sta pensando di rinnovare il proprio appartamento, oppure di partecipare a lavori condominiali nel 2025, c’è una buona notizia: il bonus ristrutturazione continua ad essere una delle agevolazioni più convenienti per chi necessita o desidera investire nel miglioramento della propria casa. Rappresenta, infatti, un’importante agevolazione fiscale che consente di rientrare di parte delle spese sostenute perdi recupero edilizio e miglioramento energetico degli immobili attraverso una detrazione Irpef. Per tutto l'anno in corso sarà possibile usufruire di una detrazione del 50% su una spesa massima di 96mila euro per unità immobiliare e questo significa che si potrà riavere indietro fino a un massimo di 48mila euro, in dieci anni, attraverso la dichiarazione dei redditi. A ogni modo, nel caso dicondominiali, il bonus casa si estende anche ai lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, oltre che aglidi restauro e risanamento conservativo, sia sulle parti comuni che sulle pertinenze dell’edificio.