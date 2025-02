Sport.periodicodaily.com - Inter vs Genoa: le probabili formazioni

Leggi su Sport.periodicodaily.com

Gara valida per la ventiseiesima giornata del campionato italiano di Serie A 2024/2025. I nerazzurri vanno all’assalto della vetta dopo un paio di cadute, mentre i rossoblù vogliono quanto prima chiudere il discorso salvezza.vssi giocherà sabato 22 febbraio 2025 alle ore 20.45 presso lo stadio Meazza.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRENon è un bel periodo per i nerazzurri reduci da due sconfitte nelle ultime tre partite che non hanno consentire di approfittare dei passi falsi del Napoli capolista per effettuare il sorpasso. L’imperativo categorico per la squadra di Inzaghi è rialzarsi anche perchè nulla è perduto visto che la vetta dista due punti.I rossoblù sono piuttosto tranquilli grazie alle due vittorie ottenute nelle ultime cinque contro le dirette concorrenti per la salvezza, come Monza e Venezia.