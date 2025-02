Inter-news.it - Inter, tra dubbi e scelte obbligate: Correa dal 1?? Inzaghi valuta

L’si prepara ad affrontare il Genoa nella sfida casalinga di sabato 22 febbraio alle 20:45. Restano ino Marcus Thuram, sotto osservazione in vista dell’attesissimo big match contro il Napoli, e Carlos Augusto, le cui condizioni sarannote attentamente considerando i prossimi impegni tra campionato e coppa.IL PUNTO – Un trittico di partite decisivo per il cammino dell’, che ha ripreso gli allenamenti alla Pinetina dopo la sconfitta di misura all’Allianz Stadium contro la Juventus. A San Siro, contro un Genoa reduce dal successo contro il Venezia, Simonepotrebbe optare per alcune rotazioni, tenendo conto della sfida di Coppa Italia contro l’ex di turno e del delicato incrocio in Serie A con la squadra di Antonio Conte, che avrà tre giorni in più per preparare il confronto diretto.