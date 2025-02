Napolipiu.com - Inter, scatta l’ora di Josep Martinez: Sommer salta il Napoli e la Champions, un mese di stop per l’infortunio al pollice

Leggi su Napolipiu.com

diile la, undiperal">Dopo mesi trascorsi in panchina,avrà finalmente l’opportunità di mettersi in mostra tra i pali dell’. Arrivato la scorsa estate dal Genoa per 13,5 milioni di euro come alternativa affidabile al titolarissimo Yann, il portiere spagnolo ha finora collezionato una sola presenza ufficiale, quella negli ottavi di finale di Coppa Italia vinti 2-0 contro l’Udinese, mantenendo la porta inviolata.Ora, complicedel portiere svizzero, si apre una finestra cruciale perche potrà finalmente dimostrare il suo valore e tentare di ribaltare le gerarchie fissate da Simone Inzaghi.ko: undie spazio adi Yann– una frattura della testa della falange prossimale deldella mano destra – costringerà l’estremo difensore svizzero a unodi circa 3-4 settimane, lasciando la porta nerazzurra nelle mani di