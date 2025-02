Inter-news.it - Inter, occhio ai diffidati: turnover di Inzaghi contro il Genoa?

Riprendono gli allenamenti alla Pinetina in vista della partita casalingailin programma sabato 22 Febbraio alle 20:45. Simonevaluta le condizioni dei suoi con undi riguardo aia rischio per la sfida scudettoil Napoli al Maradona.LA SITUAZIONE –aiin casache preoccupano il tecnico in vista della supersfida scudettoil Napoli. Alla terza ammonizione, infatti, Bastoni, Barella e Mkhitaryan, giocatori chiave nello scacchiere di Simoneche potrebbero partire dalla panchinail Grifone. Le condizioni di Carlos Augusto, però, intensificano l’apprensione dell’allenatore nerazzurro, che difficilmente potrà fare a meno del centrale italiano. Scalpitano Zielinski e Frattesi per una maglia da titolare a centrocampo al fianco di Çalhanoglu, con Dimarco e Dumfries sugli esterni.