Inter non solo Sommer | altri due rischiano anche la convocazione! – Sky

L’si avvicina alla sfida contro il Genoa, valida per la 25ª giornata di Serie A, con diversi grattacapi legati agli infortuni. Sabato sera a San Siro (calcio d’inizio alle 20.45), Simone Inzaghi dovrà sicuramente fare a meno di Yanne con molta probabilitàdidue giocatori. ASSENTE SICURO – Il primo forfait certo è quello di Yann. Il portiere svizzero, protagonista fin qui di una stagione impeccabile, dovrà rimanere ai box per almeno 3-4 settimane a causa della frattura della testa della falange prossimale del pollice della mano destra. L’infortunio è stato confermato dagli esami svolti all’Istituto Humanitas di Rozzano, costringendo così Simone Inzaghi a puntare sul secondo portiere Josep Martínez. Lo spagnolo, arrivato dal Genoa la scorsa estate, avrà ora l’occasione di mettersi in mostra difendendo i pali nerazzurri in un momento delicato della stagione.